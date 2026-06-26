Mit ersten Rückbauarbeiten im Schlosspark hat die Stadt Meiningen die Neugestaltung des beliebten Spielbereichs am Werraufer eingeleitet. In Vorbereitung auf die umfassende Umgestaltung wurden bereits Teile des bestehenden Spielplatzes entfernt. Die vorhandenen Fitnessgeräte bleiben vorerst nutzbar, ehe der Bereich mit Beginn der Bauarbeiten vollständig gesperrt wird. Der Baustart ist für Juli geplant, die Fertigstellung soll bis Ende 2026 erfolgen.