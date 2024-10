Neuer England-Trainer: Kritik von Englands Fußball-Experten an Tuchel-Verpflichtung

Carragher: "Kommt mir nicht richtig vor"

Ähnlich wie Neville sieht es auch Ex-Nationalspieler Jamie Carragher. "Wenn ich jetzt an England denke und wir so kurz davor stehen, ein großes Turnier zu gewinnen. Es wurde so viel gute Arbeit in die Ausbildung dieser Spieler gesteckt, dann kommt es mir einfach nicht richtig vor, einen ausländischen Trainer zu holen", sagte der langjährige Liverpool-Profi.