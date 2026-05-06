Am Vorabend des 1. Mai trafen sich Hainaer Einwohner, Mitglieder von Vereinen und Initiatoren zur Einweihung des neu gestalteten Platzes im Bereich Hochgasse/Hainaer Mühlgasse in Haina. Zur Begrüßung aller Anwesenden, unter ihnen auch Römhilds Bürgermeister Heiko Bartholomäus und Stadträtin Rabea Bärnreuther, erklärte Ralf Bernhardt, Vorsitzender der „Heener Vereine“ und Stadtrat, wie es zu dem Projekt kam.