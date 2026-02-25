Bis Ende Oktober hielt Corinna Schmidt durch. Dann kam das Aus für den Lebensmittelmarkt in Asbach. Das Gebäude in der Talstraße steht seitdem leer. Ob dort künftig wieder ein Dorfladen entstehen wird, kommt jetzt auf die Asbacher an. „Das Potenzial ist da, wir müssen es nur nutzen“, meinte Ortsteilbürgermeister Jens-Uwe Duft zur Informationsveranstaltung am Dienstagabend in der Mehrzweckhalle, die sich mit der Zukunft des Dorfladens beschäftigte.
Neuer Dorfladen? Die Asbacher müssen nur wollen
Annett Recknagel 25.02.2026 - 16:13 Uhr