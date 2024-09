Berlin und Paris werden ab 16. Dezember erstmals tagsüber mit einem direkten ICE verbunden. Der neue tägliche Berlin-Paris-Express braucht zwischen den Hauptstädten acht Stunden. Hoffnungen, er könne auch in Erfurt stoppen, wurden nun enttäuscht: Der Zug fährt ohne Halt bis Frankfurt-Süd und dann über Karlsruhe und Straßburg nach Paris, wie die DB am Dienstag in Berlin mitteilte. Nachts verkehrt schon seit vorigem Jahr drei Mal wöchentlich ein weiterer Berlin-Paris-Zug der ÖBB, der in beiden Richtungen auch in Erfurt Station macht und auch einen Zugteil von und nach Brüssel führt. Der Nightjet verlässt Erfurt um kurz vor Mitternacht Richtung frankreiche und Belgien, der Gegenzug kommt frühs um sechs Uhr in Thüringen an. Ob dieser Nachtzug tatsächlich wie geplant ab Dezember täglich verkehr, ist noch nicht bekannt.