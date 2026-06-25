"Lösungen"

Die beiden Fußballtrainer Thomas Tuchel und Pep Guardiola gelten als Fußballstrategen - sogenannte Taktikfüchse, wie man ganz früher gesagt hätte. Legendär ist die Anekdote, wie die beiden in einem Nobelrestaurant zusammensaßen und vor lauter Taktikfuchstum anfingen, Salz- und Pfefferstreuer zu verschieben, um Spielsysteme zu sezieren.

Heute würde man ganz sicher sagen, dass Tuchel und Guardiola damals zwischen Salz und Pfeffer nach "Lösungen" suchten. Das Wort hat im modernen Fußball-Jargon frühere Phrasen wie "den Abwehrriegel knacken" weitgehend verdrängt. Spieler "suchen" nun "spielerische Lösungen", Trainer geben ihnen "Lösungen an die Hand".

Der Begriff ist ein sehr breit verwendbares Wort, auch im Englischen ("solutions"). Es schwingt ein wenig Silicon Valley mit, aber auch Logik, Mathematik und Ingenieurswissenschaften. Für jede Aufgabenstellung gibt es eine rationale, logische und vor allem reproduzierbare Antwort - eine "Lösung". Man braucht womöglich nur genug Versuche und geeignete Rechenmodelle. Hat hier gerade jemand KI gesagt?

"Überragend"

Wer Interviews nach dem Abpfiff lauscht, kann leicht ins Grübeln kommen. Mitunter werden dort sechs Spieler, drei Taktikkniffe und beide Fankurven als "überragend" deklariert. Was sich ja logisch ausschließt. Wie überragt man fünf andere Überragende? Laufen da nur Riesen herum?

Das Adjektiv "überragend" hat im Fußball-Sprech das herkömmliche "gut" in weiten Teilen abgelöst. Ein Adjektiv, das einst exklusiv für historische Ausnahmeleistungen reserviert war, adelt heute auch schon mal ein solides 1:1 im Liga-Alltag irgendwo zwischen Augsburg und Mainz.

In seiner Absolutheit passt "überragend" natürlich gut in eine Zeit, in der Urteile mal schnell ins Extreme kippen - und alles irgendwie immer gigantischer werden muss. Siehe: XXL-WM mit 48 Mannschaften in drei Ländern.

"Aura"

Kaum ein Thema scheint das fußballbewegte Deutschland vor der WM so sehr um den Schlaf gebracht zu haben, wie die mögliche Nominierung von Torhüter Manuel Neuer. Der ist zwar mittlerweile 40 Jahre alt, verfügt aber - so seine Fürsprecher - noch immer über eine besondere "Aura".

Gemeint ist damit, dass ein Superstürmer wie der Franzose Kylian Mbappé lieber zweimal überlegt, wo er hin schießt, wenn er auf Neuer zuläuft. Während er bei einem Torhüter ohne dessen "Aura" einfach humorlos einnetzt. Empirisch belegt ist das nicht.

"Aura" wurde 2024 nicht umsonst zum "Jugendwort des Jahres" gewählt. Der zuständige Langenscheidt-Verlag gab an, dass es vor allem im Sport verbreitet sei. Das Wort widersetzt sich jeder Ver-BWL-isierung des Lebens und lässt Platz für letzte Geheimnisse. Es ist quasi das Gegengift zur "Lösung".