Neuer «Demokratiereport»: Funktioniert die Demokratie? Nicht alle sagen Ja

Zudem bedauerte sie, dass nur noch 52 Prozent der Befragten angaben, großes oder sehr großes Vertrauen in den Landtag zu haben - das sind acht Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Dagegen stieg insbesondere die Zahl derer, die zum Landtag keine Meinung haben oder keine Angaben machten. Aigner forderte als Konsequenz daraus, dass sich der Landtag vielleicht noch stärker als Ort der sachlichen Problemlösung verstehen müsse.

Für den neuen "Demokratiereport" hatte das Institut Infratest dimap vom 15. bis 30. September insgesamt 1.011 Wahlberechtigte in Bayern befragt.