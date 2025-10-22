Neuer «Demokratiereport»: Funktioniert die Demokratie? Nicht alle sagen Ja

München (dpa/lby) - Die Menschen in Bayern stehen nach wie vor mit überwältigender Mehrheit hinter der Demokratie – nicht alle sind mit deren Funktionieren in Bayern und in Deutschland aber zufrieden. Zudem sehen viele Menschen Gefahren, unter anderem von Extremisten und dem rechten politischen Rand. Das sind zentrale Ergebnisse einer neuen repräsentativen Umfrage zur politischen Kultur in Bayern und der Akzeptanz der Demokratie, die Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) in München vorgestellt hat.