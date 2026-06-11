Wechsel an der Spitze der Unfallchirurgie: Dr. med. Frank Wanka ist seit Mai neuer Chefarzt am Helios-Klinikum Meiningen. Der erfahrene Mediziner übernimmt die Position zusätzlich zu seiner Funktion als Chefarzt der Unfallchirurgie am Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen, die er seit 2023 innehat. Seit Dezember 2025 ist er dort auch Ärztlicher Direktor. Beide Häuser gehören zum Helios-Cluster Mainfranken-Südthüringen.