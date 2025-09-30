Neuer Chef Das sind die größten Baustellen beim Autozulieferer ZF

Wie es nach 2028 weitergeht, ist offen. "Wir investieren in die Bereiche, die heute schon erfolgreich sind, und wir restrukturieren und entwickeln die Bereiche, die noch nicht erfolgreich sind", hieß es. Es seien gezielte Einschnitte nötig. Ziel sei, möglichst viele Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten.

Ärger mit dem Betriebsrat

Der Betriebsrat forderte einen Kurswechsel: Alle Sanierungsversuche seien bisher nicht erfolgreich gewesen. Man stehe nicht besser da, sondern schlechter, hatte Gesamtbetriebsratschef Achim Dietrich gesagt. "Viele Beschäftigte machen derzeit keine Mehrarbeit, weil es massive Eingriffe in ihre Löhne gibt, selbst bei Führungskräften." Die Menschen hätten Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren - und seien deshalb nicht bereit, Überstunden zu leisten.

Aktuell sprechen Management und Betriebsrat über die Neuausrichtung der Sparte für Antriebe. Die Gespräche sollen bis Ende September abgeschlossen sein. Ergebnisse könnten also noch in dieser Woche verkündet werden.