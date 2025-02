Seit wenigen Tagen steht fest: Ab der Saison 2026/2027 findet der Biathlon-Weltcup in Oberhof nicht mehr wie gewohnt in der ersten Januarwoche statt, sondern erst im finalen Trimester Anfang März. Für den weiteren Trainings- sowie Wettkampfbetrieb vor Ort wird die Terminverlegung jedoch keinerlei Einschränkungen mit sich bringen, erklärten die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Sie reagierten damit auf die Sorgen und Befürchtungen der Ski- und Biathlon-Vereine aus der Region.