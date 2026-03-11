Neuer Biathlon-Sportdirektor: Eisenbichler kehrt zurück

Für Eisenbichler wird es die zweite Amtszeit. Schon von 2019 bis 2022 war er für die deutschen Biathletinnen und Biathleten verantwortlich, ehe er eine leitende Position in der Sportartikelbranche übernahm. „Ich freue mich sehr darauf, wieder im Leistungssport tätig zu sein und gemeinsam mit den Athletinnen und Athleten sowie den vielen engagierten Menschen im System Biathlon arbeiten zu dürfen“, sagt Eisenbichler. „Die vergangenen Jahre waren für mich persönlich und beruflich sehr wertvoll. Ich konnte neue Perspektiven und Erfahrungen sammeln, die für meine eigene Entwicklung wichtig waren und die ich nun auch in meine Aufgabe im DSV einbringen möchte.“ Zugleich betont Eisenbichler, dass ihm die Entscheidung, seinen bisherigen Arbeitgeber zu verlassen, nicht leicht gefallen sei.