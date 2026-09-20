Neuer Biathlon-Präsident: Ein Schwede geht, ein Slowne kommt

„Es ist mir eine große Ehre, zum IBU-Präsidenten gewählt worden zu sein. Ich danke der Biathlon-Familie für ihr Vertrauen und versichere ihr meinen vollen Einsatz für unseren Sport und unsere Athleten. Dank der Arbeit von Präsident Dahlin, dem bisherigen Exekutivkomitee und allen Mitgliedern der Biathlon-Familie befindet sich unser Sport in einer außerordentlich starken Position. Nun gilt es, auf dieser Basis aufzubauen“, sagte Farcnik.