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  6. Ein Schwede geht, ein Slowne kommt

Neuer Biathlon-Präsident Ein Schwede geht, ein Slowne kommt

An der Spitze des Weltverbandes gibt es personelle Veränderungen. Tim Farcnik ist neuer IBU-Präsident.

Neuer Biathlon-Präsident: Ein Schwede geht, ein Slowne kommt
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Neue, mächtiger Mann beim Biathlon-Weltverband IBU: Tim Fracnik. Foto: IBU

Tim Farcnik ist der neue Präsident des Biathlon-Weltverbandes IBU. Der Slowene wurde am zweiten Tag des IBU-Kongresses am Samstag in Berchtesgaden ohne Gegenkandidat als Nachfolger von Olle Dahlin einstimmig ins Amt gewählt.

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Der Schwede schied nach zwei vierjährige Amtszeiten an der Spitze des Verbandes turnusgemäß aus. Den Posten als Vizepräsidentin übernimmt Dahlins Landsfrau Sofia Domeij.

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„Es ist mir eine große Ehre, zum IBU-Präsidenten gewählt worden zu sein. Ich danke der Biathlon-Familie für ihr Vertrauen und versichere ihr meinen vollen Einsatz für unseren Sport und unsere Athleten. Dank der Arbeit von Präsident Dahlin, dem bisherigen Exekutivkomitee und allen Mitgliedern der Biathlon-Familie befindet sich unser Sport in einer außerordentlich starken Position. Nun gilt es, auf dieser Basis aufzubauen“, sagte Farcnik.

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Bereits am Vortag hatte der Weltverband bekannt gegeben, dass die Weltmeisterschaften im Jahr 2031 im schwedischen Östersund stattfinden werden. Bis zu den kommenden Winterspielen in Frankreich sind noch Otepää (2027), Hochfilzen (2028) sowie der Holmenkollen (2029) als Austragungsorte für die Weltmeisterschaften an der Reihe. Oberhof war 2004 und 2023 WM-Gastgeber.

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