Lenzerheide schaut an diesem Freitag gespannt nach Lenzerheide, Nove Mesto schaut gespannt nach Lenzerheide und auch Oberhof schaut am Freitag gespannt nach Lenzerheide. Am letzten Ruhetag bei den Weltmeisterschaften in der Schweiz will der Weltverband IBU nach seiner zweitägigen, turnusmäßigen Vorstandssitzung den Rahmenterminplan für die nächsten vier Jahre bis 2030 verkünden. Mit Spannung und großem Interesse warten die potenziellen Weltcup-Veranstalter, zu denen Oberhof seit über 40 Jahren gehört, auf die Entscheidung.