München (dpa/lby) - Im Gegensatz zum bundesweiten Umfragetief für die Union liegt die CSU im neuen "Bayerntrend" trotz leichter Verluste nach wie vor mit weitem Abstand vorn. In der Umfrage, die der Bayerische Rundfunk kurz vor dem CSU-Parteitag am Freitag und Samstag veröffentlichte, kommt die CSU nun auf 36 Prozent. Das sind drei Prozentpunkte weniger als im "Bayerntrend" im Januar. AfD und Grüne konnten dagegen seither jeweils zwei Prozentpunkte zulegen: Die AfD könnte bei einer Landtagswahl aktuell mit 21 Prozent rechnen, die Grünen kämen auf 15 Prozent. Die Freien Wähler liegen unverändert bei 9 Prozent, die SPD landet unverändert bei 8, die Linke nun bei 4 Prozent (plus 1).