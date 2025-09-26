Neuer Bahnfahrplan: Bauarbeiten prägen Bahnverkehr im nächsten Jahr

"Die Menschen wollen Bahn fahren", sagte der DB-Vorstand Personenfernverkehr, Michael Peterson. "Wo jetzt schon viele Fahrgäste unterwegs sind, bieten wir im neuen Fahrplan noch mehr Zugfahrten an." So würden mehr schnelle Züge auf der Strecke zwischen Berlin und München eingesetzt. Davon profitierten vor allem auch Halle und Erfurt, die im Halbstundentakt an die Hauptstadt angebunden würden. Durch eine neue Streckenführung werden Erfurt und Halle auch an die Verbindung von Berlin nach Paris angebunden. International besser angebunden werden außerdem Leipzig mit einer Verbindung über Breslau und Krakau nach Südpolen und Dresden mit einer Verbindung in die dänische Hauptstadt Kopenhagen.