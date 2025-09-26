Neuer Bahnfahrplan: Bauarbeiten prägen Bahnverkehr im nächsten Jahr

Leipzig - Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember braut die Deutsche Bahn ihr Fernverkehrsangebot in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aus. Wie aus einer Mitteilung der Deutschen Bahn hervorgeht, profitieren davon vor allem die größeren Städte wie Halle, Erfurt und Dresden. An anderen Stellen werden wie auf der Strecke von Leipzig über Jena und Saalfeld nach Nürnberg, Zugverbindungen gestrichen. Vor allem die zahlreichen Baustellen beeinträchtigen den Zugverkehr laut Bahn im kommenden Jahr und führen zu zahlreichen Änderungen für Bahnreisende in den drei Bundesländern.