Die Gastronomie im Freizeitzentrum der Stadtwerke Meiningen hat ein neues Gesicht – Martin Werner, gebürtiger Meininger, hat die gastronomische Leitung des Restaurants im Freizeitzentrum übernommen. Nach über 16 Jahren Erfahrung in verschiedenen gastronomischen Einrichtungen in ganz Deutschland ist er nun mit frischen Ideen und viel Heimatverbundenheit in seine Geburtsstadt zurückgekehrt.