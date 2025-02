Neuer Austragungsort Handball-Supercup wird künftig in München gespielt

München - Der Handball-Supercup zieht von Düsseldorf nach München um. Wie die Ligaverbände der Männer und Frauen mitteilten, finden die jeweiligen Duelle zwischen dem Meister und dem Pokalsieger künftig im SAP Garden statt. In diesem Jahr wird der erste Titelträger der Spielzeit 2025/26 am 23. August in der bayerischen Landeshauptstadt ermittelt. München soll für mindestens zwei Jahre Austragungsort sein.