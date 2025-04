Ellrich - Der Harz soll ab Oktober um ein Ausflugsziel reicher sein: Dann öffnet unter dem Namen "HEX" eine Erlebniswelt zum Thema Hexen und Mythen am südlichen Rand des in Thüringen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gelegenen Gebirges. Das teilte das Landratsamt des für das Projekt verantwortlichen Landkreises Nordhausen in Thüringen mit.