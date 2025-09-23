Neuer ARD-Krimi: Ein Drama aus Eifersucht und Verzweiflung

Ungläubig nimmt der junge Lehrer Hajo Rick (Lasse Myhr) das Urteil entgegen: lebenslange Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung. Ein Gericht spricht den Referendar schuldig, seine Schülerin Alexandra Tietze (Lucy Gartner) umgebracht zu haben. Doch ist der junge, beliebte Pädagoge wirklich der Mörder der 15-Jährigen? Als die ehrgeizige Strafverteidigerin Sophia Dreyer (Petra Schmidt-Schaller) eine Wiederaufnahme des Falls erwirkt, geraten der damals zuständige Staatsanwalt Gero Schmidt (Harald Krassnitzer) und Ermittler Kai Matzen (Karsten Antonio Mielke) in Bedrängnis. Darum dreht sich der erste Fall der neuen Krimireihe „Im Namen der Wahrheit“. Der Fall „Traue niemandem“ läuft am Samstag (27. September) um 20.15 Uhr im Ersten und spielt in Erfurt.