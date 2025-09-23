Neuer ARD-Krimi: Ein Drama aus Eifersucht und Verzweiflung

Die Juristin joggt gerade an einem Badesee vorbei, als dort ein Autowrack herausgezogen wird. In dem Kofferraum liegt die Leiche der vermissten Alexandra Tietze. Das wirft ein neues Licht auf den Mordfall. Die Schwester des Veurteilten will den Fall erneut aufrollen zu lassen. Denn nur Indizien und Zeugenaussagen haben den jungen Lehrer damals hinter Gitter gebracht. Sophia Dreyer hat nach dem zunächst nicht näher erläuterten Ende ihrer Karriere in Berlin in Erfurt eine Anwaltspraxis übernommen. Ihr Vorgänger war für die Verteidigung von Hajo Rick verantwortlich. Da das Auto nicht zu dem Verurteilten gehörte, keimen langsam Zweifel an der Schuld des Lehrers auf.