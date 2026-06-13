Sprachbarrieren, belastende Fluchterfahrungen, Sorgen um Angehörige oder die Unsicherheit über die eigene Zukunft – viele Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung stehen vor Problemen die sich auch auf ihre psychische Gesundheit auswirken können. Um Betroffenen frühzeitig Unterstützung anzubieten, gibt es seit dem 1. April in Schmalkalden einen Ipso Care Point. Träger der neuen Anlaufstelle ist die IFBW – Interessengemeinschaft zur Förderung der beruflichen Weiterbildung e. V.. Weitere Stellen gibt es bereits Meiningen, in der Begegnungsstätte Cabrini, und in der Suhler Bahnhofsstraße.