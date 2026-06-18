Es ist eine ungewöhnliche Zeit für einen Wocheneinkauf. Doch Klaus und Claudia Heerda aus Suhl sind immer so früh – kurz vor 7 Uhr – auf dem Weg in den Supermarkt, verraten die beiden. „Da ist alles richtig frisch. Kein Kunde hat es angefasst oder umsortiert“, begründet Klaus Heerda. Er sei erst seit Kurzem Rentner und habe das frühe Aufstehen noch intus, erklärt der 70-Jährige. Anstatt sich noch einmal im Bett umzudrehen, startet die Familie sehr zeitig in den Einkaufstag. So hätten sie die beste Lebensmittelauswahl. „Und es ist nicht so voll“, fügt Claudia Heerda an.