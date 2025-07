Aiwanger: Wichtiger Baustein zur Dekarbonisierung

"Der Aktionsplan ist ein wichtiger Baustein zur Dekarbonisierung. Er ist ein Signal, dass wir es ernst meinen in Bayern mit der Reduzierung von CO2-Emissionen in der Industrie, aber auch, dass wir die Betriebe nicht alleine lassen", ließ Minister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) mitteilen. Viele Unternehmen im Freistaat leisteten durch die Umstellung auf Erneuerbare Energien oder die Nutzung von Wasserstoff bereits einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele. "Aber in einigen Sektoren sind die CO2-Emissionen prozessbedingt."