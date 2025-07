Es ist wieder soweit: Der Kerwa-Sommer im Landkreis Sonneberg geht in die nächste Runde. Nach den traditionellen Kirchweihen in Jagdshof und Heubisch in der vergangenen Woche steht nun Neuenbau in den Startlöchern. Die beliebte Dorfkerwa wird – wie gewohnt – vom Sportclub TSV 1923 Neuenbau gemeinsam mit der Plangemeinschaft, dem Förderverein des TSV, dem Ortsteilrat samt Bürgermeister, den Traktorfreunden sowie dem Feuerwehrverein organisiert.