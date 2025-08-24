Vom Sportplatz des über 700 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Ortsteils der Gemeinde Föritztal starteten 216 Viertklässler aus elf Schulen über etwa 2,5 Kilometer durch das Waldgebiet. Auf sie warteten elf Stationen in einem Auf und Ab mit toller Aussicht auf die bergige Landschaft. Dort konnten die Mädchen und Jungen beweisen, was sie über Themen wie Waldbiologie, Jagd und Umweltschutz wissen. Sieger des 1. Wanderpokals ist die Grundschule Oberlind.