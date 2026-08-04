Im Südthüringer Frauenfußball scheint es lediglich eine Konstante zu geben: Dass der ESV Lokomotive Meiningen einsam seine Kreis an der Spitze der Verbandsliga zieht. Die Theaterstädterinnen feierten in der vergangen Saison ihre fünfte Meisterschaft in Serie, der Aufstieg in die drittklassige Regionalliga wäre jedoch mit zu hohem Aufwand verbunden. Für alle anderen Frauenfußball-Vereine und -Mannschaften hingegen ändert sich zur neuen Saison einiges.