Eine Königin begrüßt die Besucher am Eingang der Theresen-Apotheke in Hildburghausen. Von Gold umgeben. Das Logo der Apotheke zeigt die Namensgeberin mit goldenen Hanfblättern. Ein ungewohntes Motiv, das bewusst Aufmerksamkeit weckt. Denn hinter dem neuen Erscheinungsbild steckt weit mehr als ein frischer Anstrich: Apothekerin Anne-Kathrin Westhäuser hat ihre Apotheke zu einem der wenigen spezialisierten Zentren für Medizinalcannabis in der Region entwickelt.