Neue ZDF-Geschichtsserie Wie die Deutschen ihre schwarze Hautfarbe verloren

Warum haben wir heute weiße Haut? Es liegt am Wetter

Die Frage ist: Warum hat sich die weiße Haut durchgesetzt? "Das liegt letztlich am schlechten Wetter und einer vegetarischen Ernährung", formuliert Stockhammer pointiert. Die Jäger und Sammler nahmen Vitamin D demnach vor allem über Fisch und rohes Fleisch zu sich. Die Ackerbauern und Viehzüchter ernährten sich dagegen überwiegend vegetarisch.

"Damit die Ackerbauern Vitamin D in ihrem Körper produzieren konnten, trotz des schlechten Wetters, war eine hellere Haut notwendig", so Stockhammer. Hellhäutige Menschen können Vitamin D im Durchschnitt schneller bilden, weil ihre Haut mehr UV-Bestrahlung für die Vitamin-D-Produktion durchlässt.

"Menschen mit sehr dunkler Haut haben in Europa aber noch bis ins vierte Jahrtausend vor Christus gelebt, und noch im dritten Jahrtausend finden sich Menschen, bei denen zumindest eine der beiden Hautfarbe-Positionen auf dem Genom dunkel ist", erklärt Stockhammer. "Das heißt, sie waren nicht mehr so dunkel wie heutige Afrikaner, aber auch noch nicht so hell wie wir heute. Bis vor 5.500 Jahren haben noch Menschen mit dunkler Hautfarbe bei uns gelebt." Im vierten Jahrtausend verschwanden die letzten Jäger und Sammler.

Mit dem Ackerbau und der damit verbundenen Sesshaftwerdung der Menschen trat ein neues Konzept in ihr Leben: Besitz. "Was hier beginnt, das ist die Knechtschaft der Arbeit", kommentiert Brandt in der Sendung. Das Leben wurde planbarer, aber nicht unbedingt besser.

Die dritte große Einwanderungswelle im prähistorischen "Deutschland" waren eurasische Steppenbewohner aus dem Gebiet zwischen dem Baltikum und der heutigen Ukraine. Es dürfte damals sowohl Kooperation und Zusammenleben gegeben haben als auch Konflikte, weil es wohl nicht allen alteingesessenen Bauern gefiel, dass die Einwanderer die Weidegründe nutzten. Etwa 500 Jahre nach Einführung des Ackerbaus kam es zu den ersten Konflikten mit Massenmord an Siedlungsbewohnern.

Die älteste bekannte Kleinfamilie der Welt

Bewegend sind in diesem Zusammenhang die Gräber von Eulau im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Es handelt sich um vier Menschen - zwei Erwachsene und zwei Kinder -, die so begraben wurden, dass sie sich für immer anschauen. "Die älteste uns bekannte Kleinfamilie der Welt und trotzdem nur ungefähr 160 Generationen von uns entfernt", kommentiert Brandt. Es fühle sich für ihn an, als ob er Verwandten gegenüberstehe.

Genetische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Mutter zur Gemeinschaft der seit langem in der Region ansässigen Ackerbauern gehörte, während der Vater seine Wurzeln in den Einwanderern der Steppe hatte. "Und aus dieser Beziehung sind eben mindestens diese beiden Kinder hervorgegangen, die mit den beiden Eltern zusammen im Grab bestattet wurden", sagt Stockhammer. Diese drei genetischen Komponenten trage heute noch jeder in sich: "Wir sind alle anatolischer Bauer, wir sind genetisch alle Steppenhirten und alle auch noch ein bisschen Jäger/Sammler."

All diese Einsichten vermitteln schon die ersten 25 Minuten von Folge 1. Danach geht es noch um die erste Globalisierung in der Bronzezeit, das deutsche Stonehenge in Pömmelte bei Magdeburg, die spektakuläre Himmelsscheibe von Nebra und die keltische Metropole Heuneburg. Trotz dieser Materialfülle werden die Geschichten mit Ruhe und mit Respekt vor den damals lebenden Menschen erzählt.

Wie die Römer Deutschland bis heute spalten

In der zweiten Folge geht es dann um "Römer und Germanen". Ein Teil West- und Süddeutschlands gehörte in der Antike zum Römischen Reich, der Rest nicht. "Eine Teilung, die so mächtig und prägend ist wie zwei Jahrtausende später der Eiserne Vorhang während des Kalten Krieges. Eine Teilung, die man bis heute spürt", sagt Matthias Brandt.

In Köln, wo er Steine über die Wasseroberfläche des Rheins titschen lässt, gehörte damals das linke Ufer zum Römischen Imperium, das rechte war Barbarenland. Bis heute sind die Immobilienpreise auf der rechten Seite, der "Schäl Sick" (falschen Seite), niedriger als auf der linken.

"Die Sendungen unterscheiden sich schon sehr stark von dem, was man bisher dazu gesehen hat", fasst Stockhammer zusammen. "Es geht einfach darum, einen neuen Blick auf die Vergangenheit zu ermöglichen - nicht wieder den üblichen Blick von Männern, die nacheinander die und die Kriege geführt haben."