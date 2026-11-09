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  4. Wie die Deutschen ihre schwarze Hautfarbe verloren

Neue ZDF-Geschichtsserie Wie die Deutschen ihre schwarze Hautfarbe verloren

Von Christoph Driessen,

Matthias Brandt erzählt in einer ZDF-Doku-Serie «Die Geschichte der Deutschen». Der Fokus liegt auf den Lebensbedingungen der normalen Menschen - und das fördert viel Erstaunliches zutage.

Berlin - In der ersten Einstellung von "Die Geschichte der Deutschen" steht Erzähler Matthias Brandt in einer Höhle prähistorischer Jäger und Sammler - und alle außer ihm sind schwarz. Kein Wunder, denn die ersten modernen Menschen, die vor etwa 45.000 Jahren das Gebiet des heutigen Deutschlands erreichten, kamen ursprünglich aus Afrika. Dennoch dürfte es manchen Zuschauer überraschen, dass der eigentliche sogenannte Biodeutsche alles andere als blond und hellhäutig ist.

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"Bis vor 7.500 Jahren hatten alle Menschen in Europa eine dunkle Hautfarbe", sagt der Archäologe und Prähistoriker Philipp Stockhammer. Der Professor aus München hat die Macher der Serie fachlich beraten. "Die weiße Hautfarbe ist sozusagen ein Wimpernschlag europäischer Kulturgeschichte", erläutert er der Deutschen Presse-Agentur. "Ich finde es spannend, darüber nachzudenken."

Fast 20 Jahre nach der 20-teiligen Doku-Reihe "Die Deutschen" erzählt das ZDF die deutsche Geschichte aufs Neue, diesmal in zehn Folgen, von denen die erste Hälfte nun im ZDF-Streaming-Portal steht und die Epochen von der Eiszeit bis ins Spätmittelalter abdeckt. 

Folge 1, "Knochen und Gene", steht am 15. November auf dem Terra-X-Sendeplatz (Sonntag, 19.30 Uhr) im ZDF-Programm.

Diesmal stehen nicht die Herrschenden im Fokus

Der Fokus liegt diesmal weniger auf den Herrschergestalten als auf ganz normalen Menschen und ihren Lebensverhältnissen. Das wichtigste Stilmittel besteht darin, dass sich der Schauspieler Matthias Brandt als Zeitreisender durch die Epochen bewegt und auch in Spielszenen auftaucht - aber immer als für die historischen Personen unsichtbarer Besucher.

Dieses Format wurde schon in anderen Ländern mit Erfolg erprobt, so gab es in den Niederlanden nicht nur eine "Geschichte der Niederlande", sondern auch eine Staffel zum Königshaus, zur Hauptstadt Amsterdam und zur deutschen Besatzungszeit von 1940 bis 1945. 

In Belgien warfen Kritiker der "Geschichte Flanderns" vor, teils Propaganda flämischer Nationalisten zu verbreiten, aber auch dort erzielte die Serie hohe Einschaltquoten.

Der deutschen Fassung ist anzusehen, dass sie mit großer Sorgfalt erstellt worden ist. Und sie bringt nicht Altbekanntes in neuer Verpackung, sondern wartet mit vielen ungewöhnlichen Blickwinkeln auf. Wer weiß schon, dass auf der Schwäbischen Alb die ältesten bekannten Musikinstrumente gefunden wurden? Darunter ist eine Flöte, geschnitzt aus dem Knochen eines Gänsegeiers - vor 40.000 Jahren. 

Einwanderer aus Anatolien brachten den Ackerbau

Zu dieser Zeit und noch lange danach waren die Menschen in Europa schwarz. "Wir haben zwei Positionen auf unserem Genom, die vor allem für die Hautfarbe verantwortlich sind", sagt Stockhammer. "Wenn beide auf dunkel sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie irgendeine Form von dunkler Hautfarbe haben, sehr hoch. Wenn beide auf hell sind, haben Sie helle Haut." Die Jäger und Sammler hatten beide Positionen auf dunkel. 

In der Jungsteinzeit kamen dann ursprünglich aus Anatolien stammende Menschen nach Mitteleuropa, die sich in zweifacher Hinsicht von der dort lebenden Bevölkerung unterschieden: Sie hatten eine hellere Haut, und sie waren keine Jäger und Sammler, sondern Ackerbauern. "Etwa 2.000 Jahre lebten Ackerbauern und Viehzüchter parallel mit Jäger/Sammler-Gemeinschaften", erläutert Stockhammer der dpa. 

Warum haben wir heute weiße Haut? Es liegt am Wetter

Die Frage ist: Warum hat sich die weiße Haut durchgesetzt? "Das liegt letztlich am schlechten Wetter und einer vegetarischen Ernährung", formuliert Stockhammer pointiert. Die Jäger und Sammler nahmen Vitamin D demnach vor allem über Fisch und rohes Fleisch zu sich. Die Ackerbauern und Viehzüchter ernährten sich dagegen überwiegend vegetarisch. 

"Damit die Ackerbauern Vitamin D in ihrem Körper produzieren konnten, trotz des schlechten Wetters, war eine hellere Haut notwendig", so Stockhammer. Hellhäutige Menschen können Vitamin D im Durchschnitt schneller bilden, weil ihre Haut mehr UV-Bestrahlung für die Vitamin-D-Produktion durchlässt. 

"Menschen mit sehr dunkler Haut haben in Europa aber noch bis ins vierte Jahrtausend vor Christus gelebt, und noch im dritten Jahrtausend finden sich Menschen, bei denen zumindest eine der beiden Hautfarbe-Positionen auf dem Genom dunkel ist", erklärt Stockhammer. "Das heißt, sie waren nicht mehr so dunkel wie heutige Afrikaner, aber auch noch nicht so hell wie wir heute. Bis vor 5.500 Jahren haben noch Menschen mit dunkler Hautfarbe bei uns gelebt." Im vierten Jahrtausend verschwanden die letzten Jäger und Sammler.

Mit dem Ackerbau und der damit verbundenen Sesshaftwerdung der Menschen trat ein neues Konzept in ihr Leben: Besitz. "Was hier beginnt, das ist die Knechtschaft der Arbeit", kommentiert Brandt in der Sendung. Das Leben wurde planbarer, aber nicht unbedingt besser. 

Die dritte große Einwanderungswelle im prähistorischen "Deutschland" waren eurasische Steppenbewohner aus dem Gebiet zwischen dem Baltikum und der heutigen Ukraine. Es dürfte damals sowohl Kooperation und Zusammenleben gegeben haben als auch Konflikte, weil es wohl nicht allen alteingesessenen Bauern gefiel, dass die Einwanderer die Weidegründe nutzten. Etwa 500 Jahre nach Einführung des Ackerbaus kam es zu den ersten Konflikten mit Massenmord an Siedlungsbewohnern.

Die älteste bekannte Kleinfamilie der Welt

Bewegend sind in diesem Zusammenhang die Gräber von Eulau im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Es handelt sich um vier Menschen - zwei Erwachsene und zwei Kinder -, die so begraben wurden, dass sie sich für immer anschauen. "Die älteste uns bekannte Kleinfamilie der Welt und trotzdem nur ungefähr 160 Generationen von uns entfernt", kommentiert Brandt. Es fühle sich für ihn an, als ob er Verwandten gegenüberstehe. 

Genetische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Mutter zur Gemeinschaft der seit langem in der Region ansässigen Ackerbauern gehörte, während der Vater seine Wurzeln in den Einwanderern der Steppe hatte. "Und aus dieser Beziehung sind eben mindestens diese beiden Kinder hervorgegangen, die mit den beiden Eltern zusammen im Grab bestattet wurden", sagt Stockhammer. Diese drei genetischen Komponenten trage heute noch jeder in sich: "Wir sind alle anatolischer Bauer, wir sind genetisch alle Steppenhirten und alle auch noch ein bisschen Jäger/Sammler." 

All diese Einsichten vermitteln schon die ersten 25 Minuten von Folge 1. Danach geht es noch um die erste Globalisierung in der Bronzezeit, das deutsche Stonehenge in Pömmelte bei Magdeburg, die spektakuläre Himmelsscheibe von Nebra und die keltische Metropole Heuneburg. Trotz dieser Materialfülle werden die Geschichten mit Ruhe und mit Respekt vor den damals lebenden Menschen erzählt. 

Wie die Römer Deutschland bis heute spalten

In der zweiten Folge geht es dann um "Römer und Germanen". Ein Teil West- und Süddeutschlands gehörte in der Antike zum Römischen Reich, der Rest nicht. "Eine Teilung, die so mächtig und prägend ist wie zwei Jahrtausende später der Eiserne Vorhang während des Kalten Krieges. Eine Teilung, die man bis heute spürt", sagt Matthias Brandt. 

In Köln, wo er Steine über die Wasseroberfläche des Rheins titschen lässt, gehörte damals das linke Ufer zum Römischen Imperium, das rechte war Barbarenland. Bis heute sind die Immobilienpreise auf der rechten Seite, der "Schäl Sick" (falschen Seite), niedriger als auf der linken. 

"Die Sendungen unterscheiden sich schon sehr stark von dem, was man bisher dazu gesehen hat", fasst Stockhammer zusammen. "Es geht einfach darum, einen neuen Blick auf die Vergangenheit zu ermöglichen - nicht wieder den üblichen Blick von Männern, die nacheinander die und die Kriege geführt haben."