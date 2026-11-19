Inhaltlich dreht sich das Lied um Familie, Liebe und den Wunsch, das besondere Weihnachtsgefühl über die Feiertage hinaus zu bewahren. Die Single ist exklusiv bei Amazon Music erhältlich.

Pia-Sophie und The Golden Voices of Gospel: Klassiker ganz neu

Ein Weihnachtsklassiker in neuem Gewand: Pia-Sophie interpretiert gemeinsam mit The Golden Voices of Gospel "O du fröhliche" neu. Dabei trifft ihre klare Schlagerstimme auf den kraftvollen Klang des Gospelchors. In einem Interview mit dem Portal "Schlagerpuls" sagte sie, das Lied sei ihr liebstes Weihnachtslied und erinnere sie an ihren verstorbenen Großvater.

KRISCHAN: Ein Lied übers Heimkommen

Neuer Name, neue Musik: Aus CHRIS ist KRISCHAN geworden. Mit "Bei Euch" veröffentlicht der Musiker seine erste Weihnachtssingle. Darin geht es um die Rückkehr nach Hause, um Familie und um Menschen, bei denen man sich nicht verstellen muss. Der Song stellt das Gefühl von Geborgenheit und Zusammenhalt in den Mittelpunkt - Themen, die besonders rund um Weihnachten eine Rolle spielen.

Judith Owen: Swing unterm Weihnachtsbaum

Wer Weihnachten lieber mit Jazz und Swing feiert, sollte Judith Owen auf dem Zettel haben. Die Sängerin hat ihr 2024 erschienenes Album "Judith Owen Swings Christmas" um vier zusätzliche Titel erweitert. Die Deluxe-Ausgabe enthält neue Versionen von "I'll Be Home For Christmas" und "Christmas Waltz" sowie akustische Interpretationen weiterer Weihnachtstitel. Mit Big-Band-Arrangements und einem Hauch New-Orleans-Flair bekommt die Weihnachtsklassiker-Sammlung eine zusätzliche musikalische Facette.

Elton John und CMAT: Ein Klassiker im Duett

Aus dem einstigen Solo wird ein Duett: Für seinen Weihnachtsklassiker "Step Into Christmas" hat sich Elton John Unterstützung aus Irland geholt: Gemeinsam mit der Musikerin CMAT nahm er den Song neu auf. Der Rock'n'Roll-Schwung des Originals ist geblieben, hinzugekommen sind CMATs markante Stimme und neue Streicherarrangements.