Neue Weichen und Gleise: Bahn kündigt für 2026 weitere Baustellen in Bayern an

München (dpa/lby) - Für zusätzliche neue Gleise und Weichen in Bayern will die Bahn im kommenden Jahr mehrere Hundert Millionen Euro mehr ausgeben als ursprünglich geplant. Insgesamt fließen damit mehr als vier Milliarden Euro in den Neubau und Ausbau von Strecken sowie in Bahnhöfe in Bayern, sagte der Vorstandschef der DB Infrago, Philipp Nagl, der Deutschen Presse-Agentur. Ein Großteil davon entfällt auf zwei Generalsanierungen. Jetzt sollen noch einmal knapp 40 Kilometer Gleise und 20 Weichen dazukommen.