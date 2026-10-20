Die Gummistiefel stehen längst wieder an der Garderobe bereit, die Mützen-Saison hat begonnen und auf den Wegen in und rund um Schmiedefeld wird es morgens oft neblig. Für die Kinder des „GutsMuths“-Kindergartens ist das aber kein Grund, drinnen zu bleiben. Ob bei Ausflügen mit den Rangern, Spaziergängen durchs Dorf oder Terminen außerhalb der Kita, wie letztens etwa dem Tag der Zahngesundheit im CCS Suhl: Die Mädchen und Jungen sind regelmäßig draußen unterwegs. Damit sie dabei gerade in der dunklen Jahreszeit besser gesehen werden, gab es jetzt Unterstützung von ATU.