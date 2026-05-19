Bindung von Ukraine und Türkei an EU-Verteidigung "sehr sinnvoll"

Ein Eintritt der Ukraine in die Nato sei wegen der Zurückhaltung der USA schwierig, der Eintritt in die EU ein "sehr langer Weg, weil es da unglaublich viele Fragen gibt", so Söder weiter. Daher sei eine Anbindung der Ukraine - wie auch der Türkei - als derzeit größte Armeen in Europa an die europäischen Verteidigungsstrukturen "sehr sinnvoll". Generell sei es zudem weiterhin richtig, dass Deutschland die Ukraine unterstützte, auch wenn nicht absehbar sei, wann der Krieg zu einem Ende komme.