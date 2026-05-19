München - Die Europäische Union sollte die Ukraine nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder militärisch eng mit den europäischen Verteidigungsstrukturen verknüpfen. "Die Europäische Union hat ja untereinander auch einen militärischen Beistandspakt", sagte der bayerische Ministerpräsident nach einer Sitzung seines Kabinetts vor Journalisten in München. "Es wäre eine gute Idee, wenn man überlegen würde, die Ukraine dauerhaft auch militärisch an Europa zu binden. Denn die Kompetenz, Kraft und Stärke und auch die Finanzierungsleistung, die Europa und auch Deutschland gemacht hat, sollte nicht verloren gehen."