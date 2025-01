Neue Verordnung: Irritationen bei Altkleider-Entsorgung

Noch immer landen wertvolle Alttextilien im europäischen Raum viel zu oft im Müll – ein Problem, das in Ländern ohne gut funktionierende Sammelsysteme besonders groß ist. Um dem entgegenzuwirken, trat am 1. Januar 2025 eine neue, verpflichtende EU-Richtlinie in Kraft, die die getrennte Sammlung von Alttextilien vorschreibt. Diese zielt darauf ab, die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe zu fördern und die Umweltbelastung durch textile Abfälle zu reduzieren.