Es war wohl die neue Beflaggungsverordnung des Landes, die Mitarbeiter mancher Rathäuser in der Region zunächst verunsichert hat. Die Verordnung ist am Freitag, 18. Juli, in Kraft getreten. Nach ihr sind „die Dienstgebäude aller Behörden und Dienststellen des Landes“ zu beflaggen – und zwar von links nach rechts mit der Europaflagge, der Bundesflagge und der Landesdienstflagge. Wo es nur die Möglichkeit gibt, zwei Fahnen zu hissen, sollen es die Bundes- und die Landesflagge sein.