Seit Donnerstag ist die neue Geschwindigkeitstafel in Oberlind in Betrieb. Im Beisein von Vertretern der Polizeiinspektion Sonneberg sowie Mitgliedern des Ortsteilrates Oberlind wurde die Anzeigetafel offiziell eingeweiht. Der Ortsteilbürgermeister Ralf Wöhner ist sichtlich zufrieden: „In Zukunft wird sich die Verkehrslage nun hoffentlich sicherer und vor allem ruhigerer gestalten.“ Ein großes Dankeschön richtet er an die VR-Bank, die das Projekt mit 2500 Euro gesponsert hat. „Wir möchten unserer Kundschaft als Ausgleich für die unumgängliche Filialschließung in Oberlind gerne etwas zurückgeben und freuen uns, dass das in dieser Form geklappt hat“, so Matthias Herpich, Vorstandsmitglied der VR-Bank. Ein weiterer Dank geht außerdem an die Polizeiinspektion Sonneberg für die gute Zusammenarbeit.