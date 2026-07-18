Wer von Fambach über die Ölmühle nach Breitungen fährt, hat eine fast gerade Strecke vor sich. Dennoch krachte es auf diesem Abschnitt der Landstraße auffällig oft. Als Grund sahen viele die Verkehrsregelung: Die Strecke wurde bislang mehrfach von abknickenden Vorfahrtsstraßen unterbrochen, sowohl an der Auf- und Abfahrt zur Bundesstraße 19, als auch auf Höhe der Tankstelle, wo dem Verkehr aus Richtung Trusetal der Vorrang eingeräumt worden ist. Die dritte abbiegende Vorfahrt folgte an der B-19-Auffahrt Richtung Meiningen.