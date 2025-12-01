Neue Verbotszonen: Tschechien verschärft Regeln für Feuerwerk

Prag - Rechtzeitig vor Silvester hat Tschechien die Regeln für den Verkauf und Gebrauch von Böllern und Raketen deutlich verschärft. In dem deutschen Nachbarland trat am Montag ein entsprechendes Gesetz in Kraft. Es verbietet unter anderem den Verkauf von Feuerwerkskörpern auf Märkten und an mobilen Verkaufsständen. Ausgenommen ist Kleinstfeuerwerk der Kategorie F1. Deutsche Behörden warnen seit Jahren vor dem Kauf ungeprüfter oder illegaler Feuerwerkskörper aus dem Ausland, die immer wieder zu Unfällen und schweren Verletzungen führen.