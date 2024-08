„Wenn in der Stadt etwas los ist, bin ich dabei, denn ich stehe zu meinem Sonneberg“, sagt Mario Tomisch. Er führt sein einiger Zeit den Imbiss im Wunders Hüttla fort. Allerdings in der Regel nur am Vormittag, denn „nebenbei“ muss er noch sein Geld als Handwerker verdienen. Diesen Freitag jedoch hat er sich frei gehalten und öffnet auch am späten Nachmittag sein Fensterchen, um seine Gäste zu bewirten. Wie er denken viele und kommen am späten Freitagnachmittag in die Innenstadt, um beim Feierabend-Markt dabei zu sein.