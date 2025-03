"Die Frequenzen, besonders nach Antalya, haben sich verdichtet, und wir können neue Airlines auch nach Ägypten, begrüßen", sagte die Geschäftsführerin der Flughafen Erfurt GmbH, Susanne Hermann. Reisende hätten so Möglichkeiten, Flüge und Aufenthaltsdauer im Zielgebiet zu kombinieren. Sie hoffe, dass die politische Lage in den Urlaubsregionen an der Türkischen Riviera stabil bleibe und viele Urlauber das erhöhte Türkeiangebot nutzen könnten, sagte Hermann.