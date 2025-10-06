Glasscherben, Schmierereien, zerschnittene Kabel: In den letzten Jahren häuften sich die Fälle von mutwilliger Zerstörung und Vandalismus an der Sternwarte, wie Leiter Olaf Kretzer erzählt. Das alles haben seinen Höhepunkt in einer nächtlichen Zerstörungsaktion im vergangenen Jahr gefunden, als der Spezial-Spiegel für die Himmelsüberwachungskamera in der Kuppel der Sternwarte herausgehebelt und dabei vollkommen zerbrochen worden sei.