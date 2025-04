Zum hundertjährigen Jubiläum der Quantenmechanik laden die Technische Universität und der Verein der Freunde und Förderer der Naturwissenschaften in Ilmenau alle Interessierten zu einer neuen Vortragsreihe unter dem Titel „Quanten in Ilmenau“ ein. In sechs allgemein verständlichen Vorträgen präsentieren dabei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität von April bis Juli aktuelle Forschung und faszinierende Anwendungen aus der Welt der Quantenphysik.