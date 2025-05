In der Diskussion um die Gestaltung der künftigen öffentlichen Toilette, die am Ende der Lindenstraße nahe dem Hotel Tanne gebaut werden soll, zeichnet sich eine Entscheidung ab. Der Vorsitzende des Ilmenauer Stadtrats-Bauausschusses, Kurt Retzlaff, fand in der Ausschusssitzung am Montag klare Wort. Am Ende einer erneuten Diskussionsrund zum Thema fasste er die Argumente zusammen: „Über die Farbe können wir reden, über generelle Änderungen an dem geplanten Gebäude nicht.“