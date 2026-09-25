Großer Trubel herrschte am Freitagabend am Ilmwerk, dem ehemaligen Porzellanwerk am Eichicht. Kein Wunder: Mit zahlreichen Gästen aus Politik, Sport und Wirtschaft wurde dort die erste Tennishalle Ilmenaus offiziell eingeweiht. Für die Stadt schließt sich damit eine seit Jahren bestehende Lücke im Sportangebot. Gleichzeitig ist die Halle ein weiteres sichtbares Zeichen für den Strukturwandel auf dem einstigen Industrieareal.