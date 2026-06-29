Im Stadtrat Brotterode-Trusetal kommt es oft zu Kontroversen, aber rund um die jüngsten drei Feuerwehrbeschlüsse gab es keine Gegenstimmen. Auch die Freien Wähler legten sich nicht quer. Doch in der Debatte hatten Bianca Ender oder Steffen Trümper zunächst einige kritische Fragen. Gerade zum neuen, aber gebraucht gekauften Feuerwehrauto, zu Ersatzteilgarantien, zu einer möglichen Reparaturanfälligkeit, überhaupt zu Restlaufzeit. Ortsbrandmeister Jens Peter, der Feuerwehrkommandant für die gesamte Stadt, sorgte schließlich für klare Verhältnisse, beantwortete die Fragen. Und er sprach als Fachmann ein Machtwort wider das Gerede von Außenstehenden, denen einfach das Wissen fehlt oder die aus Boshaftigkeit Brandfackeln werfen.