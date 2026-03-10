Auf der einen Seite baut die Stadt Steinbach-Hallenberg gerade an der Museumsscheune mit den historischen Dampfmaschinen. In diesem Jahr sind unter anderem das Außengelände mit Begrünung und neuen Sitzmöglichkeiten vorgesehen. Auch auf der anderen Seite der Landesstraße 1118 steht dieses Jahr eine Baustelle an. In der sogenannten Mulle soll im Auftrag des Landesamtes für Bau und Verkehr (TLBV) eine Stützwand erneuert werden.