Neue Studie Willkommen oder diskriminiert? EU-Bürger in Deutschland

Mit welchen Zielen kommen die Menschen nach Deutschland?
Rund 26 Prozent der Teilnehmer der Social-Media-Befragung sagten, sie seien nach Deutschland gekommen, weil sie mit ihrem Partner/ihrer Partnerin zusammengezogen seien. Bei 24 Prozent lag ein konkretes Jobangebot vor. 17 Prozent kamen wegen Ausbildung oder Studium. Weitere wichtige Migrationsmotive waren finanzielle Gründe (14 Prozent) oder die Möglichkeit, sich im Rahmen der EU-Freizügigkeit in Deutschland niederzulassen (13 Prozent). Rund 10 Prozent gaben an, hergekommen zu sein, um einen Job zu suchen. Bei Personen aus Nord- und Westeuropa fielen ein konkretes Jobangebot (31 Prozent) und Partner-Zusammenzug (32 Prozent) besonders ins Gewicht, bei Personen aus Südosteuropa dominierten finanzielle Gründe (24 Prozent).