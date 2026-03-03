Neue Studie Willkommen oder diskriminiert? EU-Bürger in Deutschland

Wie viele Ausländer aus anderen EU-Staaten leben in Deutschland?

Zuletzt waren es etwa 5,1 Millionen Menschen (Ende 2023) - 37 Prozent der in Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländer. Bis 2017 waren Südeuropäerinnen und -europäer in der Mehrheit. Seit 2018 sind die Menschen aus Südosteuropa die größte Gruppe, allein 910.000 Menschen haben die rumänische Staatsangehörigkeit. Mit 888.000 Personen sind die Polen die zweitgrößte Gruppe. Es folgen Italien, Bulgarien und Kroatien. Zuletzt gab es laut Studie erstmals seit 15 Jahren mehr Fort- als Zuzüge von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern, die Experten sprechen von einem negativen Abwanderungssaldo von rund 34.000 Personen. In einer Befragung der Forscher denkt rund ein Drittel der Befragten über Abwanderung nach.