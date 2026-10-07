Neue Studie Was macht Amazon so beliebt?

Zahlen des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland (Bevh) zeigen: Auf asiatische Anbieter wie Temu, Shein und AliExpress entfielen im zweiten Quartal hierzulande 5,3 Prozent der Onlinehandelsumsätze. Die Portale steigerten ihre Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 20 Prozent auf gut 1,1 Milliarden Euro.

Was sagen andere Experten?

E-Commerce-Expertin Karolin Junker de Neui von der Digitalberatung Etribes sagt: "Amazon hat über Jahre eine Kundenerfahrung aufgebaut, bei der Kunden und Kundinnen ziemlich genau wissen, was sie bekommen: eine große Auswahl, einen einfachen Kaufprozess, schnelle Lieferung und unkomplizierte Retouren."

Dennoch müsse das Unternehmen seine Vormachtstellung verteidigen. Anbieter wie der TikTok-Shop böten ein Einkaufserlebnis, das Amazon nicht abbilden könne. Mit der wachsenden Bedeutung von KI-Assistenten verlagere sich zudem die Produktsuche, wodurch Amazons Rolle in den Hintergrund rücken könne.

Welche Kritik gibt es?

Die Gewerkschaft Verdi kritisiert seit längerem, dass Amazon keinen Tarifvertrag mit einer Gewerkschaft abgeschlossen hat und die Entgelte selbst festlegt. Sie ruft immer wieder zu Warnstreiks bei Amazon auf, deren Wirkung sich aber in Grenzen hält.

Auch Amazons Marktmacht steht in der Kritik. Zu Beginn des Jahres verhängte das Bundeskartellamt eine Strafe in Höhe von rund 59 Millionen Euro. Amazon muss Preisvorgaben für andere Firmen einschränken, die auf der Plattform verkaufen. Drittanbieter sind dort an Vorgaben gebunden. Ist ihr Preis zu hoch, wird das Angebot vom Marktplatz entfernt oder in der Kaufbox nicht mehr optisch hervorgehoben. Das könne zu erheblichen Umsatzeinbußen führen, moniert das Kartellamt. Amazon wies die Vorwürfe zurück und legte Beschwerde beim Bundesgerichtshof ein.