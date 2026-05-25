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  6. IW-Ranking: Friedrichroda unter Top-Zehn in Deutschland

Neue Studie IW-Ranking: Friedrichroda unter Top-Zehn in Deutschland

Ostdeutsche Städte punkten im neuen IW-Ranking zur Versorgung mit Ärzten, Schulen, Internet und anderer Infrastruktur. Innerhalb Thüringens schneiden gleich mehrere Orte in und um Gotha sehr gut ab.

Neue Studie: IW-Ranking: Friedrichroda unter Top-Zehn in Deutschland
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Schloss Reinhardsbrunn gehört zu den Sehenswürdigkeiten in Friedrichroda. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt/Köln (dpa/th) - Friedrichroda gehört laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zu den zehn am besten mit Ärzten, Schulen, schnellem Internet und anderen Infrastrukturangeboten versorgten Städten und Gemeinden in Deutschland. Die Stadt im Landkreis Gotha kommt in dem Ranking auf Platz zehn, wie aus dem "IW-Gemeindecheck Daseinsvorsorge" im Auftrag des Tabakkonzerns Philip Morris hervorgeht. Schlusslicht des Rankings unter allen fast 11.000 untersuchten Gemeinden in Deutschland ist demnach Hirschthal in der Südwestpfalz.

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Ausgewertet wurden nach Angaben der IW-Gesellschaftsforschung 17 Indikatoren in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Mobilität, Digitales und Freizeit. Zuerst hatte das Nachrichtenmagazin "Spiegel" darüber berichtet.

Im Vergleich der Flächenländer liegt Nordrhein-Westfalen vorn: Mehr als jede zweite NRW-Gemeinde falle in die Kategorie "sehr gut" versorgt - insgesamt 86 Prozent in eine der beiden Top-Kategorien "sehr gut" und "gut", teilte das IW in Köln mit. Am anderen Ende steht Mecklenburg-Vorpommern: Dort gilt demnach mehr als jede zweite Gemeinde als "sehr schlecht" versorgt.

Ostdeutsche Städte erzielen öfter Topwerte als westdeutsche

Auch wenn eine westdeutsche Stadt und ein westdeutsches Flächenland vorne liegen, zeigt der große Ost-West-Vergleich ein anderes Bild: 30 Prozent der ostdeutschen Städte werden als "sehr gut" versorgt eingestuft, unter den westdeutschen Städten sind es nur knapp 20 Prozent. Bewertet wurden etwa die Versorgung mit Kitas und Schulen, die Anbindung an Autobahnen, Nahverkehr und Flughäfen und die Erreichbarkeit von Ärzten, Apotheken, Pflegeeinrichtungen, Theater, Museen, Schwimmbäder, aber auch die Mobilfunkabdeckung und die Breitbandverfügbarkeit. 

Thüringenweit am schlechtesten schneidet Gerstengrund im Wartburgkreis ab. Es belegt im Bundes-Ranking Platz 10.810 von 10.817 untersuchten Gemeinden. Erfurt schneidet "sehr gut" ab - und belegt bundesweit Platz 146. Besser als die Landeshauptstadt werden neben Friedrichroda auch Bad Tabarz (Platz 71), Gotha (Platz 125) und Eisenach (Platz 138) gelistet.