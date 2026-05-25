Erfurt/Köln (dpa/th) - Friedrichroda gehört laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zu den zehn am besten mit Ärzten, Schulen, schnellem Internet und anderen Infrastrukturangeboten versorgten Städten und Gemeinden in Deutschland. Die Stadt im Landkreis Gotha kommt in dem Ranking auf Platz zehn, wie aus dem "IW-Gemeindecheck Daseinsvorsorge" im Auftrag des Tabakkonzerns Philip Morris hervorgeht. Schlusslicht des Rankings unter allen fast 11.000 untersuchten Gemeinden in Deutschland ist demnach Hirschthal in der Südwestpfalz.