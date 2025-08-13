Neue Studie: Guter Versorgungsgrad bei Schwangerschaftsabbrüchen

Magdeburg/Dresden/Erfurt - Bei der medizinischen Versorgung von ungewollt schwangeren Frauen zählen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu den Bundesländern mit einer guten Versorgungslage. Wie aus einer vom Bundesgesundheitsministerium geförderten Studie hervorgeht, ist der Versorgungsgrad in den drei Bundesländern hoch - ebenso wie in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Hamburg, Bremen und Berlin. Für Bayern, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wurde dagegen ein geringer Versorgungsgrad festgestellt.