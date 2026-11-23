So stellt etwa der Bonner Historiker Joachim Scholtyseck fest, dass Alfried Krupp nach dem Ende des "Dritten Reichs" den Eindruck erweckt habe, sich einem Schicksal ohne Handlungsalternative ergeben zu haben. "Niemand hätte von ihm erwartet, ein Held zu sein oder gar in den Widerstand zu gehen. Aber Alfried Krupp war, obwohl er ein einflussreicher Unternehmer war, nicht einmal ansatzweise zu einer Distanzierung in der Lage."