Essen - Knapp 60 Jahre nach dem Tod des Großindustriellen Alfried Krupp von Bohlen und Halbach (1907-1967) untersucht eine neue Studie sein Verhältnis zum Nationalsozialismus. Auftraggeberin des Forschungsprojekts ist die gemeinnützige Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. Sie verwaltet seit 1968 das Privat- und Firmenvermögen des Unternehmers. Die Studienergebnisse sollten am Montagabend in Essen im Rahmen einer Vortragsveranstaltung vorgestellt werden. Als Buch zusammengefasst sollen sie dann auch kostenlos im Internet verfügbar sein.