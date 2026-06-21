„Die Premiere des Rennsteig-Staffellaufs im neuen Format ist geglückt“, freute sich Präsident Uwe Albus am Samstag im schönsten Ziel der Welt in Schmiedefeld und das, obwohl der 51-Jährige bei seinem Lauf selbst nicht gerade vom Glück verfolgt war. Der Erfurter verlief sich auf dem zweiten Streckenabschnitt und sammelte so einige zusätzliche Minuten für sein Team, der zweiten Mannschaft vom gastgebenden GutsMuths-Rennsteiglaufverein, das am Ende des 130 Kilometer-Staffellaufs Platz sechs belegte. „Mein Fehler - die Strecken im Wald verlangen volle Aufmerksamkeit des Läufers, da gibt es gar keine Diskussion“ so der Präsident.